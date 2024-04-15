Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал самозанятым, как обеспечить себе пенсионное будущее

Как самозанятые могут обеспечить себе пенсионное будущее: ключевые шаги

1:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

По словам депутата Госдумы Алексея Говырина, самозанятые могут обеспечить себе пенсионное обеспечение, заключив добровольное страховое соглашение и внося платежи в Социальный фонд России во время своей профессиональной деятельности.

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Это поможет им накопить необходимые пенсионные коэффициенты и стаж, что позволит получать пенсионные выплаты вовремя, без пятилетней задержки. Депутат подчеркнул, что для получения страховой пенсии необходимо достичь пенсионного возраста, имея при этом минимальный трудовой стаж в 15 лет и заработав 30 пенсионных баллов.

Однако часто самозанятые не перечисляют обязательные взносы в систему пенсионного страхования, что приводит к отсутствию стажа и накоплению пенсионных коэффициентов. В таком случае возможность получить страховую пенсию по возрасту возникает только через пять лет после достижения пенсионного возраста.

Алексей Говырин также упомянул о возможности отсрочки выхода на пенсию в России, что может привести к увеличению размера пенсионных выплат. При этом размер индивидуального пенсионного капитала и фиксированных выплат увеличивается благодаря специальному коэффициенту, который зависит от продолжительности отсрочки.

Например, при отсрочке на один год этот коэффициент составит 1,056 для фиксированных выплат и 1,07 для индивидуального пенсионного капитала. При максимальной отсрочке на десять лет используется коэффициент 2,11 для фиксированных выплат и 2,32 для индивидуального пенсионного капитала.

Помимо этого, он отметил, что в отличие от самозанятых, индивидуальные предприниматели обязаны вносить обязательные пенсионные взносы. Минимальная сумма взноса для учета стажа в 2024 году составляет 50 798 рублей, что дает 1,036 индивидуального пенсионного капитала.