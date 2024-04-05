"Хотят сформировать капитал на будущее". Страховщики заявили, что накопительное страхование жизни "молодеет"

Полисы накопительного страхования жизни стали покупать более молодые клиенты

3:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Накопительным страхованием жизни (НСЖ) стали интересоваться более молодые клиенты, рассказали "Российской газете" представители страховых компаний.

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Представитель рынка подчеркнули, что, покупая страховку, такие клиенты хотят сформировать капитал на будущее.

Так, в СК "Росгосстрах Жизнь" в прошлом году НСЖ оформляли преимущественно клиенты в возрасте 30-49 лет, их доля выросла до 56%. В "Совкомбанк Страхование Жизни" основную долю страхователей жизни составляли мужчины от 35 до 45 лет. При этом на 261% выросло число договоров, заключенных мужчинами в возрасте 18-25 лет, и на 256% — женщинами того же возраста.

"Мы наблюдаем тенденцию "омоложения" среднего возраста клиентов в основном в онлайн-продажах. В физических каналах доля клиентов 40+ по-прежнему занимает более 60%", — рассказала управляющий директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Ольга Монахова.

В "АльфаСтраховании-Жизнь" доля клиентов до 40 лет, оформляющих НСЖ, стабильно держится на уровне 30-32% последние несколько лет. Пристальным внимание сегодня пользуются детские программы, отметили в компании, включая образовательные курсы, репетиторов и консультации психолога.

"Средний возраст клиентов при заключении договора НСЖ составляет 45 лет, при этом пик востребованности накопительных программ приходится на аудиторию 36-45 лет, это 30% от всех договоров НСЖ", — рассказал генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич.

Он подчеркнул, что средний возраст клиентов, заключающих договоры НСЖ, где застрахованным является ребенок, составляет 40 лет.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев рассказал, что на фоне высокой ключевой ставки у россяин растёт интерес к накоплению и приумножению. Так, спросом пользуются программы с фиксированной доходностью, а также договоры с дополнительными сервисами, направленными на заботу о здоровье, и договоры со сроком действия 5-10 лет и более. Также вырос средний чек по договорам, особенно с единовременным взносом, добавил Яковлев.

"Капитал Лайф Страхование Жизни" отмечает, что 44% клиентов по НСЖ делают накопления на образование и поддержку детей, 26% формируют "финансовую подушку" безопасности, а 25% откладывают денежные средства на период пенсии. 13% копят на лечение.

В 2023 г. объем взносов по НСЖ вырос, по данным ЦБ, на 42,2%, до 352,4 млрд р. Выплаты, по оценкам ВСС, поднялись на 82,5%, до 151,7 млрд р.

"В 2024 г. НСЖ будет расти более низкими темпами, чем в 2023 г.", — полагает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства "Эксперт РА" Ольга Басова.

Она объяснила это тем, существенная доля договоров НСЖ является долгосрочной, а значит, поступление страховых премий по ним продолжится и в текущем году. Новые договоры будут заключать клиенты с краткосрочными или завершившимися сроками страхования. Басова предсказала, что прирост НСЖ в 2024 году может составить 25%.

ВСС прогнозирует, что по итогам 2024 года сборы страховых компаний перевалят за отметку в 1 трлн рублей.