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Правительство РФ запретило размещение информации о 144 видах товаров, услуг и страховых услуг на официальном сайте ЕИС

Правительство РФ ужесточило требования к информации на сайте ЕИС

1:26
Страхование

Правительство РФ приняло решение о запрете размещения на официальном сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок информации о 144 видах товаров, работ и услуг. Среди перечисленных видов страхования также присутствуют некоторые категории. Соответствующее распоряжение правительства (№744-р) было опубликовано на портале правовой информации.

Правительство РФ ужесточило требования к информации на сайте ЕИС
Фото: commons.wikimedia.org by NVO is licensed under CC BY-SA 3.0

Теперь на ЕИС не будет доступна информация о государственных закупках услуг по страхованию воздушных и космических транспортных средств, страхованию гражданской ответственности владельцев воздушных и космических транспортных средств, а также услугах по страхованию грузов.

Также запрещено размещение информации о закупках различных газов, смазочных материалов, комплектующих для компьютерной техники и коммуникационного оборудования, измерительной аппаратуры, электродвигателей генераторов и трансформаторов, а также летательных и космических аппаратов.

Под запрет также попала информация о закупках услуг и работ по обслуживанию аппаратуры, перевозке грузов, аренде транспортных средств, услугах спутниковой связи, разработке программного обеспечения и средств информационной безопасности.

Также на ЕИС не будет размещаться информация о закупках товаров, работ и услуг, связанных с выполнением гособоронзаказа, а также с деятельностью госкорпорации "Роскосмос" и ее подразделений.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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