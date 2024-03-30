Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SciAdv: зонд Europa Clipper раскроет тайну наличия или отсутствия жизни на Европе
Рассказываем как формировать иву
Астраханские ученые и чиновники требуют запретить ловлю рыбы
Лучшие тренажеры для рук в спортзале
Знаменитый Volkswagen Golf отмечает свое 50летие
Discover BMB: эстроген может усиливать никотиновую зависимость у женщин
Ученые ответили, чем обусловлена привязанность собаки к человеку
Топ мест, обязательных к просмотру на Алтае
Neurology: головокружение может появляться за неделю до инсульта
Как компания не получила страховку после пожара

История о том, как компания потеряла сотни миллионов рублей из-за халатности в страховании собственности

1:45
Страхование

Компания “АД Пластик Тольятти” не смогла получить 167 млн р. страховых выплат после пожара.

История о том, как компания потеряла сотни миллионов рублей из-за халатности в страховании собственности
Фото: flickr.com by Rob Swystun is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Акционерное общество “АД Пластик Тольятти” проиграло суд Страховому акционерному обществу «ВСК» о взыскании 167,2 млн рублей по договору страхования имущества. Основная доля требований составляла стоимость материалов, работ и услуг для восстановления поврежденного корпуса в посёлке Винтай.

Пожар возник на складе произошло 21 мая 2020 года, в результате чего обрушилась кровля на 2 000 метров2. Экспертиза признала, что пожар возник в результате неисправности электросети в помещении кладовщиков.

Договор страхования был заключен в 2019 году с лимитом 300,6 млн рублей для недвижимого имущества и 139,3 млн рублей для оборудования.

Однако суд установил, что поскольку пожар возник в помещении, построенном после 2019 года и не прописанном в договоре отдельным пунктом, то и страховая компания не обязана выплачивать страховку за пожар, возникший в нём по причине халатности персонала сотрудников предприятия.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами суд отказал АО “АД Пластик Тольятти” во взыскании страхового возмещения, но предприятие уже получило 159,5 млн рублей от страховщика по предыдущему решению суда. Однако эта история показывает, что непредусмотрительность в вопросах страхования крупных промышленных объектов может обойтись в сотни миллионов рублей и стать фактически причиной финансового краха.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Сын Софии Ротару публично поздравил супругу с 50-летним юбилеем
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Владимир Познер: 90 лет без парада. Почему к юбилею выходит фильм без согласия журналиста?
"Психанула": Алена Водонаева кардинально сменила имидж
ТОП-10 автомобилей с самыми проблемными автоматическими коробками передач
ТОП-10 автомобилей с самыми проблемными автоматическими коробками передач
Последние материалы
Neurology: головокружение может появляться за неделю до инсульта
Насыпной пирог с вареньем и творогом: друзья и родные будут просить добавки снова и снова
Звёзды сериала "Слово пацана" провели время в ресторане
Как правильно ухаживать за мирабилисом
Как избавиться от постакне: советы косметолога
Принц Уильям в шоке: борьба с онкологией принцессы Уэльской
4 лучших упражнения со скамьей с отягощением
Профессор Уайзман назвал причины веры многих людей в призраков
Центробанк вводит новую систему страхования общественных заведений
Ford Transit Trail отзывают из-за стирающихся шин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников