Как компания не получила страховку после пожара

История о том, как компания потеряла сотни миллионов рублей из-за халатности в страховании собственности

1:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания “АД Пластик Тольятти” не смогла получить 167 млн р. страховых выплат после пожара.

Фото: flickr.com by Rob Swystun is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Акционерное общество “АД Пластик Тольятти” проиграло суд Страховому акционерному обществу «ВСК» о взыскании 167,2 млн рублей по договору страхования имущества. Основная доля требований составляла стоимость материалов, работ и услуг для восстановления поврежденного корпуса в посёлке Винтай.

Пожар возник на складе произошло 21 мая 2020 года, в результате чего обрушилась кровля на 2 000 метров2. Экспертиза признала, что пожар возник в результате неисправности электросети в помещении кладовщиков.

Договор страхования был заключен в 2019 году с лимитом 300,6 млн рублей для недвижимого имущества и 139,3 млн рублей для оборудования.

Однако суд установил, что поскольку пожар возник в помещении, построенном после 2019 года и не прописанном в договоре отдельным пунктом, то и страховая компания не обязана выплачивать страховку за пожар, возникший в нём по причине халатности персонала сотрудников предприятия.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами суд отказал АО “АД Пластик Тольятти” во взыскании страхового возмещения, но предприятие уже получило 159,5 млн рублей от страховщика по предыдущему решению суда. Однако эта история показывает, что непредусмотрительность в вопросах страхования крупных промышленных объектов может обойтись в сотни миллионов рублей и стать фактически причиной финансового краха.