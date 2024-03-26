Страховка не покроет: "АльфаСтрахование" рассказало, какие предметы лучше никогда не сдавать в багаж

Россиянам посоветовали не сдавать в багаж деньги и произведения искусства

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховка багажа не всегда может покрыть причиненный ущерб, рассказали РИА Новости в "АльфаСтраховании".

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чтобы защититься от рисков, связанных с потерей багажа, следует разумно подходить к его упаковке, отметил директор департамента страхования пассажиров Дмитрий Мигачев.

"Некоторые предметы прямо запрещены авиакомпаниями к перевозке, или в их отношении перевозчик декларирует, что не несет ответственности за их повреждение, если только специально не оформлена перевозка багажа с объявленной ценностью. Некоторые предметы не сможет покрыть и страховка, например наличные деньги или произведения искусства, такие вещи лучше не возить в багаже", — предупредил эксперт.

Разбитый чемодан полностью покрывается страхованием, добавил он.

При перелетах по России проще всего застраховать свои чемоданы покупкой "страховки на перелет", которая есть почти у всех авиакомпаний и турфирм, добавил Мигачев. Выплата по ней составляет максимум 50 тысяч рублей за повреждение или утерю багажа и 10-15 тысяч рублей за задержку выдачи чемоданов по прилете.

Кроме того, страхование багажа обычно включено в состав комбинированного полиса, отметил эксперт.