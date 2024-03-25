Была записана как "Анна-страховка". Ростовчанке грозят два года колонии за мошенничество с полисами ОСАГО

Жительницу Ростова будут судить за продажу фейковых полисов ОСАГО

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В Ростове будут судить 35-летнюю женщину, которая продавала автовладельцам несуществующие полисы ОСАГО, сообщает АСН.

Анна (имя изменено) воспользовалась тем, что когда-то работала в Ростове-на-Дону страховым агентом по оформлению полисов гражданской автоответственности. Когда она уволилась, бывшие клиенты продолжали звонить женщине напрямую, чтобы продлить подходившую к окончанию "автогражданку". Как рассказали автовладельцы, она была записана у них в телефоне как "Анна-страховка". Экс-агент оформляла им ОСАГО, брала деньги, но потом просто аннулировала полисы как ошибочные.

"Я в том павильоне больше не принимаю. Работаю в другом. Но вам неудобно будет ехать из одного конца Ростова в другой. Ваши данные у меня остались. И, если они не поменялись, можете просто перевести деньги мне на карту. Ваш полис будет стоить 9 тысяч рублей", — приводит слова Анны водитель "КамАЗа", ставший одной из жертв мошенницы.

Предприниматель рассказал, что после перевода денег он получил PDF-файл с бланком нового полиса. Обман вскрылся, когда спустя некоторое время его "КамАЗ"остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Тогда-то и выяснилось, что в базе данных РСА предъявленный водителем полис ОСАГО отсутствует.

Всего таким образом Анна обманула 9 владельцев грузовых и легковых автомобилей.

Как сообщили "Комсомольской правде" в прокуратуре Железнодорожного района Ростова, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Бывшему страховому агенту грозит до двух лет колонии. Она признала свою вину и объяснила свой поступок наличием кредитов и тяжелым материальным положением, добавили в ведомстве.

Ранее российские автовладельцы рассказали, что больше всего на дороге их раздражают неадекватные водители и пробки.