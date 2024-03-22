Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в нарушении Конституции США

Экс-сотрудники SpaceX могут получить компенсации за незаконные соглашения

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Агентство по трудоустройству США обвинило компанию Илона Маска SpaceX в том, что та требовала от своих работников подписывать незаконные соглашения. Об этом сообщает Insurance Journal.

Фото: dvidshub.net by U.S. Air Force photo by Trevor cokley is licensed under U.S. federal government

Как заявили в Национальном совете по трудовым отношениям, от сотрудников SpaceX требовали подписывать договоры, которые запрещали им в случае увольнения критиковать компанию или участвовать в коллективных исках против неё. Это, по мнению экспертов совета, нарушает американскую Конституцию.

Несмотря на то, что подобные требования от крупных компаний к подчинённым не редкость, в документе должно быть чётко прописано, что служащие имеют право выступать за улучшение условий труда или обращаться за защитой своих прав в Национальный совет. По всей видимости, этого сделано не было.

В свою очередь сама SpaceX отрицает, что нарушала закон, а также судится с советом по труду в рамках другого дела о незаконном увольнении 8 инженеров, которые распространили письмо с критикой и обвинениями в сексизме в адрес Илона Маска.