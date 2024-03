Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в нарушении Конституции США

Агентство по трудоустройству США обвинило компанию Илона Маска SpaceX в том, что та требовала от своих работников подписывать незаконные соглашения. Об этом сообщает Insurance Journal.

Фото: dvidshub.net by U.S. Air Force photo by Trevor cokley is licensed under U.S. federal government