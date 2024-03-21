Страховщик объяснил, почему не стоит надеяться на страховку в случае стихийного бедствия

Высокопоставленный управленец EPIC Insurance Brokers & Consultants Майкл Корн призвал защищать дома от стихии, а не рассчитывать на страховку. Об этом сообщает Insurance Business.
Природные катастрофы происходят всё чаще из-за изменения климата, а дома стареют, и не у всех есть возможность купить новый, поэтому стоит задуматься о защите существующего строения. Укреплённый дом означает меньший финансовый риск для домовладельцев, отмечает Корн. То есть, проще и дешевле защитить свой дом, чем потом пытаться отремонтировать его, надеясь, что страховая фирма возместит все расходы.
При этом Майкл Корн призвал страховые компании помогать своим клиентам и рассказывать им о необходимости укрепления и защиты домов. Особенно это актуально для районов, где часто происходят землетрясения, лесные пожары и ураганы.
Корн также пояснил, что, помогая домовладельцам подготовиться к климатическим угрозам, страховщики снижают риски для них, а, следовательно, и для себя.
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