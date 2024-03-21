Страховщик объяснил, почему не стоит надеяться на страховку в случае стихийного бедствия

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Эксперт призвал защищать дома, а не надеяться на страховку

1:02
Страхование

Высокопоставленный управленец EPIC Insurance Brokers & Consultants Майкл Корн призвал защищать дома от стихии, а не рассчитывать на страховку. Об этом сообщает Insurance Business.

Эксперт призвал защищать дома, а не надеяться на страховку
Фото: flickr.com by Zooey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Природные катастрофы происходят всё чаще из-за изменения климата, а дома стареют, и не у всех есть возможность купить новый, поэтому стоит задуматься о защите существующего строения. Укреплённый дом означает меньший финансовый риск для домовладельцев, отмечает Корн. То есть, проще и дешевле защитить свой дом, чем потом пытаться отремонтировать его, надеясь, что страховая фирма возместит все расходы.

При этом Майкл Корн призвал страховые компании помогать своим клиентам и рассказывать им о необходимости укрепления и защиты домов. Особенно это актуально для районов, где часто происходят землетрясения, лесные пожары и ураганы.

Корн также пояснил, что, помогая домовладельцам подготовиться к климатическим угрозам, страховщики снижают риски для них, а, следовательно, и для себя.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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