Стало известно, на какой срок чаще всего оформляют короткие полисы ОСАГО

РСА: россияне чаще всего оформляют короткое ОСАГО на 2 месяца

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Стало известно, на какой срок чаще всего россияне приобретают короткие полисы ОСАГО. Услуга предлагается страховщиками только первые полмесяца.

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Как рассказал глава РСА Евгений Уфимцев, в основном российские автолюбители покупают полисы на 2 месяца. Средняя премия по ним составляет 3,7 тысячи рублей.

62% от всех договоров страховщики передали в перестраховочный пул. При этом таксисты, работающие нерегулярно, составили лишь 5% от страхователей, тогда как предполагалось, что предложение будет интересно в первую очередь таким водителям.

Напомним, краткосрочные полисы можно оформлять на срок от 1 дня до 3 месяцев с 2 марта 2024 года.

Ранее сегодня сообщалось, почему короткое ОСАГО не стало популярным среди россиян. Подробнее читайте об этом в нашем материале.