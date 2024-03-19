Стало известно, на какой срок чаще всего оформляют короткие полисы ОСАГО

Стало известно, на какой срок чаще всего россияне приобретают короткие полисы ОСАГО. Услуга предлагается страховщиками только первые полмесяца.
Как рассказал глава РСА Евгений Уфимцев, в основном российские автолюбители покупают полисы на 2 месяца. Средняя премия по ним составляет 3,7 тысячи рублей.
62% от всех договоров страховщики передали в перестраховочный пул. При этом таксисты, работающие нерегулярно, составили лишь 5% от страхователей, тогда как предполагалось, что предложение будет интересно в первую очередь таким водителям.
Напомним, краткосрочные полисы можно оформлять на срок от 1 дня до 3 месяцев с 2 марта 2024 года.
Ранее сегодня сообщалось, почему короткое ОСАГО не стало популярным среди россиян. Подробнее читайте об этом в нашем материале.
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