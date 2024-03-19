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Стало известно, на какой срок чаще всего оформляют короткие полисы ОСАГО

РСА: россияне чаще всего оформляют короткое ОСАГО на 2 месяца

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Страхование

Стало известно, на какой срок чаще всего россияне приобретают короткие полисы ОСАГО. Услуга предлагается страховщиками только первые полмесяца.

РСА: россияне чаще всего оформляют короткое ОСАГО на 2 месяца
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как рассказал глава РСА Евгений Уфимцев, в основном российские автолюбители покупают полисы на 2 месяца. Средняя премия по ним составляет 3,7 тысячи рублей.

62% от всех договоров страховщики передали в перестраховочный пул. При этом таксисты, работающие нерегулярно, составили лишь 5% от страхователей, тогда как предполагалось, что предложение будет интересно в первую очередь таким водителям.

Напомним, краткосрочные полисы можно оформлять на срок от 1 дня до 3 месяцев с 2 марта 2024 года.

Ранее сегодня сообщалось, почему короткое ОСАГО не стало популярным среди россиян. Подробнее читайте об этом в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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