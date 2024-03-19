Эксперты объяснили, почему короткие полисы ОСАГО не стали популярными у россиян

Эксперты назвали причины непопулярности краткосрочных полисов ОСАГО

0:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Короткие полисы стали доступны со 2 марта. Ожидалось, что они станут популярны среди автовладельцев, однако этого не произошло.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe MiGo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как рассказали представители страховых компаний, услуга не пользуется популярностью, так как граждане понимают: такое страхование дорого и невыгодно. По словам одного из экспертов, короткий полис может достигать в цене 3 месяцев ОСАГО по обычному договору.

Во-вторых, люди боятся забыть продлить действие полиса, и потерять страховку. А в-третьих, короткий ОСАГО нужен в редких случаях, и водителям проще иметь полис с долгосрочным сроком действия.

При этом в публикации издания опровергаются слухи, что существуют какие-то проблемы с оформлением краткосрочной автостраховки, но также отмечается, что не у всех страховщиков ещё готова инфраструктура для такого продукта.