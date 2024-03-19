В Астане обнаружили частную клинику, которая "лечила" умерших детей и переехавших за границу пациентов

В Казахстане частная клиника лечила 16 тысяч "мертвых душ"

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Астане начаты судебные разбирательства в отношении частной медклиники, незаконно прикрепившей к себе около 16 тысяч пациентов, умерших или выехавших на ПМЖ в другие страны, сообщает Azattyq Rýhy.

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Преступление было обнаружено Фондом социального медицинского страхования, от которого клиника пыталась получить дополнительное финансирование на фиктивное медицинское обслуживание "мертвых душ". В ФСМС отметили, что организация таким образом приписала себе свыше 33 тысяч услуг более чем на 100 миллионов тенге.

Среди прикреплённых "несуществующих" пациентов были люди, выехавшие за границу на ПМЖ или временное проживание, проживающие в других регионах Казахстана, а также дети, умершие 5-10 лет назад. Прикрепление совершалось без ведома лиц или их представителей.

Материалы под данному инциденту были переданы в правоохранительные органы. В настоящее время в отношении медклиники ведется судебно разбирательство по поводу возврата незаконно полученной суммы и выплаты штрафа.

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