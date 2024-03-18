На Тайване мужчина сидел в ведре с сухим льдом 10 часов ради страховки и лишился ног

Издание Daily Mail опубликовало материал о том, что в Тайване студент хотел обмануть страховую компанию, чтобы получить выплату. Для этого он специально просидел в тазу 10 часов, куда добавил сухой лёд. В результате он лишился нижних конечностей.
Парню пришлось обратиться в больницу из-за сильного обморожения ног. Он заверял, что травмы были получены из-за падения со скутера. Пока он лежал, конечности сильно замерзли.
Бюро расследований в Тайване пришло к заключению, что студент нанёс себе травмы сам ради получения страховой выплаты. Её размер мог составить больше миллиона долларов. Врачи приняли решение ампутировать ноги.
До того, как произошло происшествие, парень оформил на себя в разных страховых организациях 14 страховых полисов. Когда он получил травму, то подал 8 исков о наступлении страхового случая. В его доме также провели обыск, в ходе которого обнаружились пакеты с сухим льдом и ведро.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.