В 2023 году российские страховые компании получили сотни миллиардов рублей в виде чистой прибыли

Российские страховщики выручили "чистыми" 322 млрд рублей в 2023 году

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

В прошлом году росийские страховщики выручили чистую прибыль в размере 322,3 млрд рублей. Такие цифры следуют из обзора Центробанка РФ.

Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это в 2 раза больше, чем в 2022 году. Основная причина повышения прибыли страховых фирм — рост успехов за счёт вложений. В частности, на руку страховщикам сыграли положительная переоценка активов в зарубежных деньгах и ослабление национальной валюты.

Также прибыль компаниям принесли операции с финансовыми инструментами — результаты здесь тоже лучше, чем в позапрошлом году.

Общая величина капитала страховщиков в России составила 1,4 трлн рублей. Это на 24% больше, чем годом ранее. А величина страховых резервов увеличилась на 12% и достигла отметки в 3,3 трлн рублей.