В 2023 году российские страховые компании получили сотни миллиардов рублей в виде чистой прибыли

В прошлом году росийские страховщики выручили чистую прибыль в размере 322,3 млрд рублей. Такие цифры следуют из обзора Центробанка РФ.
Это в 2 раза больше, чем в 2022 году. Основная причина повышения прибыли страховых фирм — рост успехов за счёт вложений. В частности, на руку страховщикам сыграли положительная переоценка активов в зарубежных деньгах и ослабление национальной валюты.
Также прибыль компаниям принесли операции с финансовыми инструментами — результаты здесь тоже лучше, чем в позапрошлом году.
Общая величина капитала страховщиков в России составила 1,4 трлн рублей. Это на 24% больше, чем годом ранее. А величина страховых резервов увеличилась на 12% и достигла отметки в 3,3 трлн рублей.
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