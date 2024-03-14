"АльфаСтрахование" выплатит компенсации семье жертвы и пострадавшим в катастрофе Ми-8Т под Магаданом

Семья погибшего и пострадавшие при крушении вертолёта Ми-8Т в Магаданской области получат компенсации от страховщика. Об этом заявил президент НССО Евгений Уфимцев.
По его словам, риски были застрахованы компанией "АльфаСтрахование". За погибшего человека будет выплачено 2,05 млн рублей, когда страховщик признает инцидент страховым случаем.
В самой компании уже подтвердили, что владелец вертолёта "Дальнереченск Авиа" имеет страховку. За получением компенсаций родным жертвы трагедии и пострадавшим нужно обратиться к страховщику с соответствующим заявлением.
РИА "Новости" пишет, что на борту вертолёта Ми-8Т были 20 человек — 3 члена экипажа и 17 пассажиров. В результате аварии один человек погиб.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.