"АльфаСтрахование" выплатит компенсации семье жертвы и пострадавшим в катастрофе Ми-8Т под Магаданом

Названа сумма компенсации семье погибшего в крушении Ми-8Т в Магаданской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Семья погибшего и пострадавшие при крушении вертолёта Ми-8Т в Магаданской области получат компенсации от страховщика. Об этом заявил президент НССО Евгений Уфимцев.

Фото: airliners.net by Igor Dvurekov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, риски были застрахованы компанией "АльфаСтрахование". За погибшего человека будет выплачено 2,05 млн рублей, когда страховщик признает инцидент страховым случаем.

В самой компании уже подтвердили, что владелец вертолёта "Дальнереченск Авиа" имеет страховку. За получением компенсаций родным жертвы трагедии и пострадавшим нужно обратиться к страховщику с соответствующим заявлением.

РИА "Новости" пишет, что на борту вертолёта Ми-8Т были 20 человек — 3 члена экипажа и 17 пассажиров. В результате аварии один человек погиб.