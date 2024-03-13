Краудфандинг и друзья. В США домовладельцам предложили четыре альтернативы дорогой страховке жилья

В США домовладельцам предложили четыре альтернативы страхованию жилья

1:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Стоимость страховки домов в США выросла в среднем на 21%, а страховые компании прекратили продавать новые полисы домовладельцам в некоторых штатах, включая Флориду, Калифорнию, Луизиану и другие. Insurance Journal предложил 4 шутливых альтернативных решения тем, кто не хочет платить высокие страховые взносы или не имеет возможности оформить полис.

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Первый вариант - самостоятельное страхование. Домовладельцам предлагается вносить на свой сберегательный счет страховые премии каждый месяц на случай возможных убытков в будущем. По подсчетам авторов статьи, если откладывать по тысяче долларов каждый месяц, то за 10 лет и 10 месяцев можно скопить 25 тысяч.

Вторая альтернатива - краудфандинговая платформа. По мнению автора, вариант подходит тем, кому сложно выделить тысячу долларов каждый месяц для сберегательного счета. Если дом, например, сгорит, то собрать деньги на восстановление помогут окружающие. Зарегистрироваться на платформе домовладельцам советуют заранее, чтобы потом не тратить на это время.

В качестве третьего варианта журнал предлагает обратиться к семье и друзьям. Если с домом что-то произойдет, близкие люди помогут сделать ремонт или предоставят место для ночлега домовладельцу и его семье, а может быть, и домашним питомцам.

Наконец, четвертая альтернатива страхованию - продать дом. Если человек не является собственником жилья, то и соответствующий полис страхования ему не нужен, делает вывод автор. Правда, предупреждает он, при аренде недвижимости тоже придется оформить страховку.

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