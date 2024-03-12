Nord Stream требует от страховщиков €400 млн компенсации за взрыв на "Северных потоках"

Оператор «Северных потоков» подал в суд на страховщиков из-за невыплаченного ущерба

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Оператор "Северных потоков" Nord Stream AG подал иск на британского страховщика Lloyd's и американского Arch Insurance из-за невыплаченного ущерба, сообщает издание Financial Times.

Фото: wikimedia.org by Петр Махонин is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

В публикации говорится, что швейцарская компания требует от них €400 млн в качестве компенсации разрушений на взорванных газопроводах. Затраты на восстановление "Северных потоков" оператор оценил в €1,2-1,35 млрд.

В конце февраля 2024 года полиция Дании заявила о прекращении расследований взрыва на трубопроводах. Датские власти подтвердили факт совершения диверсии, но не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Дании вызывает изумление.

Ранее выяснилось, что британские страховщики не хотят работать с китайскими автомобилями из-за проблем с запчастями.