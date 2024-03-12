Стало известно, почему страховые компании в Великобритании не хотят работать с машинами китайского производства

В Великобритании страховые компании не хотят работать с китайскими автомобилями. Об этом сообщает Auto Express.
Причиной такого нежелания страховщиков "связываться" с "китайцами" стала проблема с поставками запчастей. Для некоторых моделей комплектующие пока в дефиците, а для других поставщики не дают гарантий, что заказ будет привезён в срок.
Из-за этого британцы столкнулись со сложностями при оформлении страховок на такие модели китайского автопрома, как BYD Seal, GWM Ora 03 и MG.
Как считают западные автоэксперты, перед выходом на европейский рынок китайским автопроизводителям следовало наладить логистические цепочки, создать склады с большим запасом комплектующих, открыть достаточное количество автосервисов и выпускать понятную документацию по своим моделям.
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