Стало известно, почему страховые компании в Великобритании не хотят работать с машинами китайского производства

Британские страховые компании не хотят работать с китайскими автомобилями

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Великобритании страховые компании не хотят работать с китайскими автомобилями. Об этом сообщает Auto Express.

Фото: flickr.com by Roger Wo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причиной такого нежелания страховщиков "связываться" с "китайцами" стала проблема с поставками запчастей. Для некоторых моделей комплектующие пока в дефиците, а для других поставщики не дают гарантий, что заказ будет привезён в срок.

Из-за этого британцы столкнулись со сложностями при оформлении страховок на такие модели китайского автопрома, как BYD Seal, GWM Ora 03 и MG.

Как считают западные автоэксперты, перед выходом на европейский рынок китайским автопроизводителям следовало наладить логистические цепочки, создать склады с большим запасом комплектующих, открыть достаточное количество автосервисов и выпускать понятную документацию по своим моделям.

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