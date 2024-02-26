Дания завершила своё расследование взрывов на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Датские власти подтвердили факт совершения умышленной диверсии на трубопроводах, однако, не выявили оснований для возбуждения уголовного дела и постановили прекратить расследование.
«На основании расследования власти могут прийти к выводу, что имела место умышленная диверсия на газопроводах. Однако для возбуждения уголовного дела в Дании недостаточно оснований».
В результате взрывов 26 сентября 2022 года были взорваны три из четырёх веток трубопроводов. Взрывы произошли в зоне экономических интересов Дании в районе острова Борнхольм. В итоге Германия оказалась гарантированно отрезана от прямых поставок российского газа, был нанесён колоссальный ущерб экологии Балтийского моря.
Косвенно, через публикацию доклада Сеймура Хёрша, свою причастность к теракту признали США. Однако официальные расследования Германии, Швеции и Дании не выявили виновных, поскольку реальное расследование может привести к непредсказуемым юридическим и политическим последствиям.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.