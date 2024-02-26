Дания не нашла оснований для возбуждения уголовного дела по факту диверсии на "Северных потоках"

Дания завершила расследование взрыва на "Северных потоках"

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Дания завершила своё расследование взрывов на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Датские власти подтвердили факт совершения умышленной диверсии на трубопроводах, однако, не выявили оснований для возбуждения уголовного дела и постановили прекратить расследование.

Фото: Danish Defence Command (https://www.forsvaret.dk/en/news/2022/gas-leak-in-the-baltic-sea)

«На основании расследования власти могут прийти к выводу, что имела место умышленная диверсия на газопроводах. Однако для возбуждения уголовного дела в Дании недостаточно оснований».

В результате взрывов 26 сентября 2022 года были взорваны три из четырёх веток трубопроводов. Взрывы произошли в зоне экономических интересов Дании в районе острова Борнхольм. В итоге Германия оказалась гарантированно отрезана от прямых поставок российского газа, был нанесён колоссальный ущерб экологии Балтийского моря.

Косвенно, через публикацию доклада Сеймура Хёрша, свою причастность к теракту признали США. Однако официальные расследования Германии, Швеции и Дании не выявили виновных, поскольку реальное расследование может привести к непредсказуемым юридическим и политическим последствиям.