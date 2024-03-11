Жители Кузбасса могут застраховать имущество на случай наводнения

В российском регионе начали страховать на случай паводка

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Кемеровской области местных жителей начали страховать на случай паводка. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Фото: 42.mchs.gov.ru by Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

Граждане, живущие в местах, куда может прийти большая вода, получили возможность застраховать имущество. Однако сделать это нужно до 1 апреля.

Как пояснил первый зампред правительства региона Игорь Малахов, страхование позволит существенно минимизировать убытки от паводка. При этом льготные категории граждан получат страховку за счёт областных средств.

Также помощь в страховании будет оказана ветеранам ВОВ, участникам СВО, одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и другим категориям граждан.

Социальные объекты, такие как школы, детские сады и больницы, тоже застрахуют за счёт казны Кузбасса.

Напомним, ранее стало известно, как удалённо получить деньги из обанкротившегося банка. Эта опция станет доступна россиянам уже 19 марта. Подробнее о ней читайте в нашем материале.