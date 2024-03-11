Жители Кузбасса могут застраховать имущество на случай наводнения

В Кемеровской области местных жителей начали страховать на случай паводка. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Граждане, живущие в местах, куда может прийти большая вода, получили возможность застраховать имущество. Однако сделать это нужно до 1 апреля.
Как пояснил первый зампред правительства региона Игорь Малахов, страхование позволит существенно минимизировать убытки от паводка. При этом льготные категории граждан получат страховку за счёт областных средств.
Также помощь в страховании будет оказана ветеранам ВОВ, участникам СВО, одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и другим категориям граждан.
Социальные объекты, такие как школы, детские сады и больницы, тоже застрахуют за счёт казны Кузбасса.
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