Как получить деньги из обанкротившегося банка удалённо?

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Как оформить выплату по застрахованному вкладу при отзыве лицензии у банка?

1:05
Страхование

С 19 марта 2024 года доступна функция дистанционного оформления выплаты по страховке вклада. Это удобно для тех, кто по каким-то причинам находится не в городе, где можно оформить выплату через МФЦ или в отделении банка– агента.

Как оформить выплату по застрахованному вкладу при отзыве лицензии у банка?
Фото: openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-SA 2.0

На сайте Агентства по страхованию вкладов есть информация касательно всех зарегистрированных банков. Агентство занимается страхованием вкладов, накопительных счетов и текущих дебетовых вкладов.

Заявление на получение страховой выплаты можно подать на сайте Агентства или через портал Госуслуги. Этот вариант проще, так как не надо регистрироваться на сайте банка– агента.

На Госуслугах в поисковике забиваем: “Как получить выплату по страховке вкладов”. И следовать дальнейшей инструкции.

Для верифицирования заявления достаточно будет электронной подписи.

Гарантированная сумма вклада составляет по закону 1, 4 миллиона рублей. Если счёт относится к эскроу– жилищному вкладу, то его сумма составляет до 10 миллионов рублей.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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