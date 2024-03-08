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Известный в мире страховщик рассказал, как привлечь работать в отрасль молодых специалистов

Опытный страховщик дал советы по наставничеству молодых специалистов

1:39
Страхование

Основатель и генеральный директор Off Course Алексис Сьерра Вон поделился своим опытом по наставничеству молодых специалистов в сфере страхования. Слова предпринимателя передаёт журнал Insurance Business.

Опытный страховщик дал советы по наставничеству молодых специалистов
Фото: commons.wikimedia.org by CookiesBrownie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вон отметил, что для многих сотрудников страховой отрасли попадание в этот бизнес — случайность, и он хочет изменить такое положение дел. Страховщик призвал давать начинающим специалистам реальные советы, быть с ними честными и не приукрашивать действительность.

— Я хочу сказать этим молодым людям, что их первая работа, если честно, может быть скучной, но когда вы найдете ту область, которая вас заинтересует, вы добьётесь успеха, — заявил Вон.

Алексис Сьерра Вон призвал подчёркивать важность разнообразия страхового дела. Тот, кто не любит общаться с людьми, может быть страховщиком или актуарием, а любители социального взаимодействия — брокерами или агентами.

— Если вы увлекаетесь технологиями, в этом секторе происходит так много всего, и я думаю, что молодое поколение будет заинтересовано в таких карьерных перспективах, — добавил специалист.

Вон добавил, что страховой отрасли нужны революционеры, работники, которые нестандартно мыслят, потому что этой сфере уже больше 100 лет, и её нужно немного "раскачать".

При этом глава Off Course призвал коллег не бояться, что молодое поколение может не уметь работать с простыми инструментами, такими как Excel — для обучения всегда есть разные варианты, и рекомендовал давать юным новичкам время для адаптации, так как они росли не на тех ценностях и стандартах, которые впитали в себя взрослые американцы.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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