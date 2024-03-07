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В республики внедряют систему ОМС и налаживают медицину, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко

В ДНР появилось обязательное медицинское страхование

0:49
Страхование

Министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам рабочего визита в ДНР заявил, что в регионе внедряют систему обязательного медицинского страхования. Как сообщает пресс-служба ведомства, чиновник посетил реконструируемую больницу в Мариуполе.

В ДНР появилось обязательное медицинское страхование
Фото: t.me by Пресс-служба Минздрава России

В частности, Мурашко остался доволен проведёнными работами, но призвал завершить их в срок. Министр отметил, что идёт в регионе и внедрение ОМС.

— Она заработала и уже финансирование медицинские организации получают по линии Фонда обязательного медицинского страхования, — пояснил глава Минздрава.

Напомним, ранее стало известно, как выбрать ветеринарную страховку для домашних животных. В нашей стране предусмотрены два вида таких услуг. Подробнее об этом читайте в материале Pravda.Ru.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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