В республики внедряют систему ОМС и налаживают медицину, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко

В ДНР появилось обязательное медицинское страхование

0:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам рабочего визита в ДНР заявил, что в регионе внедряют систему обязательного медицинского страхования. Как сообщает пресс-служба ведомства, чиновник посетил реконструируемую больницу в Мариуполе.

Фото: t.me by Пресс-служба Минздрава России

В частности, Мурашко остался доволен проведёнными работами, но призвал завершить их в срок. Министр отметил, что идёт в регионе и внедрение ОМС.

— Она заработала и уже финансирование медицинские организации получают по линии Фонда обязательного медицинского страхования, — пояснил глава Минздрава.

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