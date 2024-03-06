Советы, как не запутаться при выборе ветеринарной страховки на домашних животных

Многие владельцы животных стали задумываться о том, чтобы оформлять ветеринарную страховку. Связано это с тем, что во время болезни питомцев приходится тратить немалые деньги на анализы и лечение. Эксперты рассказали, какую страховку лучше выбрать для домашнего животного, чтобы в случае чего получить выплату. Об этом пишет издание Vetandlife.
В России есть два вида страховок для питомцев: это страховые продукты с выплатами и телеветеринария. Стоит отметить, что при первом варианте страховки сначала владелец животного должен сам оплатить оказанные услуги ветврачом, потом можно попробовать получить компенсацию как частичную, так и полную.
Второй вариант подразумевает консультацию с ветеринарами в дистанционном формате, например, по телефону или по видеосвязи, чату. Такой сервис имеет преимущество в том, что консультация доступна в любое время и в любом месте, где есть интернет и мобильная связь.
Для получения страховки владельцу питомца нужно будет подготовить пакет документов. В него входят выписки с приемов в ветклинике с подписью врача и печатью клиники, кассовые чеки за оказанные услуги с детальными формулировками, кассовые чеки на купленные лекарственные средства, результаты диагностики, заявление, копия паспорта владельца.
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