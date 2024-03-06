Советы, как не запутаться при выборе ветеринарной страховки на домашних животных

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Эксперты рассказали, как выбрать ветеринарную страховку на домашнего питомца

1:23
Страхование

Многие владельцы животных стали задумываться о том, чтобы оформлять ветеринарную страховку. Связано это с тем, что во время болезни питомцев приходится тратить немалые деньги на анализы и лечение. Эксперты рассказали, какую страховку лучше выбрать для домашнего животного, чтобы в случае чего получить выплату. Об этом пишет издание Vetandlife.

Эксперты рассказали, как выбрать ветеринарную страховку на домашнего питомца
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В России есть два вида страховок для питомцев: это страховые продукты с выплатами и телеветеринария. Стоит отметить, что при первом варианте страховки сначала владелец животного должен сам оплатить оказанные услуги ветврачом, потом можно попробовать получить компенсацию как частичную, так и полную.

Второй вариант подразумевает консультацию с ветеринарами в дистанционном формате, например, по телефону или по видеосвязи, чату. Такой сервис имеет преимущество в том, что консультация доступна в любое время и в любом месте, где есть интернет и мобильная связь.

Для получения страховки владельцу питомца нужно будет подготовить пакет документов. В него входят выписки с приемов в ветклинике с подписью врача и печатью клиники, кассовые чеки за оказанные услуги с детальными формулировками, кассовые чеки на купленные лекарственные средства, результаты диагностики, заявление, копия паспорта владельца.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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