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На Госуслугах появилась возможность подать в суд на страховщиков, в том числе коллективно

Минцифры: подать на страховые компании в суд теперь можно через Госуслуги

1:17
Страхование

На Госуслугах появилась возможность подать в суд на страховые компании, сообщает сайт Минцифры.

Минцифры: подать на страховые компании в суд теперь можно через Госуслуги
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ведомство уточняет, что воспользоваться услугой по своему делу или в интересах доверителя может любой человек старше 18 лет из любой страны, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Сервис помогает выбрать нужный суд, рассчитать и оплатить госпошлину. Доступны обращения во все суды общей юрисдикции по гражданским и административным делам, в Верховный Суд РФ по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам. Подписать обращение можно вручную или посредством электронной подписи. Также реализована возможность подачи коллективных исков.
 
Регистрация обращений происходит в течение нескольких часов. Отслеживать статус можно на сайте суда, который рассматривает дело, по номеру в личном кабинете. Обращения обрабатываются от нескольких дней до нескольких месяцев.

По данным АСН, пока что сервис не позволяет подать обращение некоторым мировым судьям, а также в суды из новых регионов России: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Красноярске страховая компания доказала инсценировку аварии.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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