Страховщики сумели доказать в красноярских судах, что обращение заявителя по поводу ДТП сфабриковано

В Красноярске юристы страховой компании ООО "ДИДЖИТАЛЕКС" доказали инсценировку автомобильной аварии. Об этом сообщается в пресс-релизе фирмы.
Как выяснилось, заявитель через суд потребовал от страховщика в общей сумме 650 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба после ДТП. Однако в компании заметили, что повреждения автомобиля не соответствуют обстоятельствам аварии.
Юристы фирмы собрали четыре экспертных заключения, доказывающих инсценировку ДТП. Однако судебная экспертиза, назначенная судом первой инстанции, доводы страховщика опровергла. Требования истца оказались удовлетворены.
Страховщик подал жалобу, заявив, что суд принял в основу вердикта доказательство, не имеющее юридической силы. В частности, в нём даже не было исследования механизма аварии и повреждений на машине.
Красноярский краевой суд назначил повторную экспертизу, но экспертам не дали доступа к автомобилям, участвовавшим в происшествии — истец транспортное средство к тому моменту уже продал.
Из-за уклонения от участия в экспертизе и других нюансов, суд отменил решение первой инстанции и отказал в выплате компенсации, сказано в сообщении.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.