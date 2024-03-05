Страховщики сумели доказать в красноярских судах, что обращение заявителя по поводу ДТП сфабриковано

В Красноярске юристы страховой компании доказали инсценировку ДТП

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Красноярске юристы страховой компании ООО "ДИДЖИТАЛЕКС" доказали инсценировку автомобильной аварии. Об этом сообщается в пресс-релизе фирмы.

Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как выяснилось, заявитель через суд потребовал от страховщика в общей сумме 650 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба после ДТП. Однако в компании заметили, что повреждения автомобиля не соответствуют обстоятельствам аварии.

Юристы фирмы собрали четыре экспертных заключения, доказывающих инсценировку ДТП. Однако судебная экспертиза, назначенная судом первой инстанции, доводы страховщика опровергла. Требования истца оказались удовлетворены.

Страховщик подал жалобу, заявив, что суд принял в основу вердикта доказательство, не имеющее юридической силы. В частности, в нём даже не было исследования механизма аварии и повреждений на машине.

Красноярский краевой суд назначил повторную экспертизу, но экспертам не дали доступа к автомобилям, участвовавшим в происшествии — истец транспортное средство к тому моменту уже продал.

Из-за уклонения от участия в экспертизе и других нюансов, суд отменил решение первой инстанции и отказал в выплате компенсации, сказано в сообщении.