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ЦБ выразил опасение по поводу повышения сроков ремонта по ОСАГО

2:44
Страхование

В Центральном банке России вызывает беспокойство увеличение времени, необходимого для проведения ремонтных работ в рамках обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Регулятор выражает опасение, что страховые компании могут затягивать процесс восстановления автомобилей, включая те, что произведены в России, несмотря на наличие достаточного количества запчастей на рынке. Из-за этого введение соответствующего законодательства было временно замедлено. Директор департамента страхового рынка регулятора Илья Смирнов поделился этой информацией. Вопрос о возможном увеличении сроков ремонта автомобилей по ОСАГО до 45 дней остается открытым.

ЦБ выразил опасение по поводу повышения сроков ремонта по ОСАГО
Фото: openverse "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Рынок сталкивается с значительным дефицитом автозапчастей, что приводит к тому, что страховые компании не могут завершить восстановительные работы в установленные сроки. В настоящее время законом установлен максимальный срок на ремонт по страховке в 30 дней. В рамках этого периода необходимо найти деталь, заказать ее, доставить на станцию техобслуживания, установить, и только потом передать отремонтированный автомобиль клиенту.

Однако часто только поставка деталей может занять целый месяц. В связи с этим страховщики стремятся увеличить сроки ремонта до 45 дней. Эта инициатива была обсуждена в Центральном банке, и хотя Министерство финансов высказало поддержку этой идеи, ее рассмотрение временно приостановлено, сообщает calmins.com.

Центральный банк считает, что увеличение сроков ремонта затронет всех владельцев автомобилей, включая тех, у кого отечественные или импортные машины. Существует опасение, что страховые компании могут использовать это как предлог для задержек в ремонте отечественных автомобилей, несмотря на наличие запчастей. В текущей ситуации страховщики фактически прекратили проведение ремонтных работ, так как они не укладываются в установленные сроки.

По результатам трех кварталов 2023 года всего 6% ремонтных работ по ОСАГО были завершены вовремя. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что увеличение максимально разрешенного времени на восстановление автомобилей помогло бы улучшить этот показатель. В РСА также подчеркивают, что страховые компании заинтересованы в оперативном проведении восстановительных работ, и поэтому опасения Центрального банка являются излишними. Они утверждают, что задержек не произойдет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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