ЦБ выразил опасение по поводу повышения сроков ремонта по ОСАГО

В Центральном банке России вызывает беспокойство увеличение времени, необходимого для проведения ремонтных работ в рамках обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Регулятор выражает опасение, что страховые компании могут затягивать процесс восстановления автомобилей, включая те, что произведены в России, несмотря на наличие достаточного количества запчастей на рынке. Из-за этого введение соответствующего законодательства было временно замедлено. Директор департамента страхового рынка регулятора Илья Смирнов поделился этой информацией. Вопрос о возможном увеличении сроков ремонта автомобилей по ОСАГО до 45 дней остается открытым.

Фото: openverse "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.