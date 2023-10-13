Последние пророчества Ванги на 2023-2024 годы, обнародованные в Болгарии, вызвали широкий интерес в обществе. Согласно прогнозам ясновидящей, предстоит серия глобальных катастроф, пишет издание "Стандарт".
Одним из самых тревожных событий является катастрофа, вызванная взрывом на атомной электростанции, что может привести к разрушению больших территорий нашей планеты. Кроме того, предсказания Ванги предупреждают о возможном использовании биологического оружия одной из сверхдержав.
Также упоминается гигантский астероид, который упадёт в Тихий океан и вызовет значительные разрушения и, возможно, повлияет на климат Земли. В пророчествах упоминается вероятность мощной магнитной бури и погасания Солнца на три года. Прогноз также включает возможное изменение орбиты Земли.
Согласно пророчеству, Россия, Китай и Индия объединятся, и планету охватит "красный дракон".
Статьи в болгарских СМИ базируются на дневниках, которые, якобы, были обнаружены в чулане. Однако нет достоверных доказательств того, что эти записи принадлежали ясновидящей или являются аутентичными.
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