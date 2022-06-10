Китайские аналитики призвали "задуматься" над предсказаниями болгарской ясновидящей Ванги. По их словам, ситуация в мире показывает, что легендарная провидица могла быть права и Европе действительно грозит опасность.
Как пример, аналитики привели слова Ванги о расколе США. По их мнению, массовые протесты в Штатах полностью совпали с предсказанием.
"Во многие предсказания Ванги сложно поверить, однако происходящие сегодня события в США заставляют изменить мнение, — пишут авторы Sohu. — Европейская цивилизация столкнётся с вызовом, которого у неё ещё не было".
Речь идёт о словах Ванги про европейский континент. Так, ясновидящая якобы предсказала, что в 2037 году от стран останется лишь "безжизненная пустыня в результате климатических изменений и войн". Аналитики сочли, что если сопоставить ситуацию в мире и самые громкие заявления провидицы, то можно сделать вывод, что "прислушаться всё же стоит".
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