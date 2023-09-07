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Астролог Сохолтуева перечислила самые мстительные знаки зодиака

2:10
Гороскопы

Козерог и Скорпион считаются самыми мстительными знаками зодиака, по мнению астролога Ольги Сохолтуевой.

Астролог Сохолтуева перечислила самые мстительные знаки зодиака
Фото: openverse.org

Согласно словам астролога, Козероги выделяются своей ответственностью и способностью к самоорганизации, и они ожидают того же от окружающих, сообщает Москва 24. Если кто-то из окружения не соблюдает свои обязательства или забывает о рабочих обязанностях, представители этого знака постараются достичь справедливого наказания для провинившегося, их целью будет восстановление справедливости, как они видят её. Однако с точки зрения обвиняемого, это может показаться попыткой мести со стороны Козерога, сказала астролог.

"Со Скорпионами более жесткая история: желая мстить, они обычно делают очень токсичные выпады. До человека, который их предал, они способны доносить мысль, что он не прав, даже через боль." — говорит Ольга Сохолтуева.

С другой стороны, представители огненных знаков — Овен, Лев и Стрелец, обычно не склонны долго преследовать обидчика. У них агрессия проявляется мгновенно и быстро утихает, и они предпочитают решать все недоразумения сразу и на месте, пояснила Сохолтуева.

С Рыбами и Раками, как правило, всё прощается. Это также относится к другим знакам воздушной стихии — Близнецам, Весам и Водолеям. Они несильно воспринимают свои собственные ошибки и несдержанные обещания, а также могут быть терпимы к чужим промахам, отметила специалист.

Тельцы и Девы обычно проявляют рациональный подход и стремятся решать вопросы конструктивно. Если что-то им не нравится, они говорят об этом прямо и без эмоций, заключила Сохолтуева.

Ранее астролог Ольга Куртукова также рассказала о знаках зодиака, которые чаще всего становятся агрессивными на дороге. Она отнесла к этой категории Скорпионов, объясняя это их жаждой острых ощущений и соперническим духом, что делает их непредсказуемыми и опасными водителями.

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4 САМЫХ МСТИТЕЛЬНЫХ ЗНАКА ЗОДИАКА👹👿👽💀
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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