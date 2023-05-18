Астролог Ирина Шалёва рассказала, для каких знаков зодиака вторая половина мая будет финансово успешной.
Как сообщает Москва 24, вторая половина мая будет благоприятной для решения вопросов, касающихся денег. По словам астролога, многие знаки зодиака смогут улучшить своё финансовое положение.
Тельцов в середине мая могут ожидать выгодные предложение. Также у них может начаться новый этап в жизни, который потребует решительности, отмечает Шалёва.
Ракам во второй половине месяца будет невероятно везти. Астролог подчёркивает, что они будут уверенны в себе и своих силах. Более того, раки добьются поставленной цели, если будут готовы активно действовать. Что касается финансового положения, представителям этого знака не следует бездумно тратить деньги.
Девам в этот период будет сопутствовать удача в вопросах самореализации. Они могут устроиться на новую работу, получить повышение в должности или найти возможность для развития своего дела.
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