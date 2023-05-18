Астролог Шалёва перечислила знаки зодиака, которым повезёт с финансами во второй половине мая

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Астролог Ирина Шалёва рассказала, для каких знаков зодиака вторая половина мая будет финансово успешной.

Фото: sakhaday.ru

Как сообщает Москва 24, вторая половина мая будет благоприятной для решения вопросов, касающихся денег. По словам астролога, многие знаки зодиака смогут улучшить своё финансовое положение.

Тельцов в середине мая могут ожидать выгодные предложение. Также у них может начаться новый этап в жизни, который потребует решительности, отмечает Шалёва.

Ракам во второй половине месяца будет невероятно везти. Астролог подчёркивает, что они будут уверенны в себе и своих силах. Более того, раки добьются поставленной цели, если будут готовы активно действовать. Что касается финансового положения, представителям этого знака не следует бездумно тратить деньги.

Девам в этот период будет сопутствовать удача в вопросах самореализации. Они могут устроиться на новую работу, получить повышение в должности или найти возможность для развития своего дела.