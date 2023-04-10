Астролог Турунцева сообщила, что тёмная и грязная входная часть дома может привести к потере денег

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Астролог и нумеролог Анастасия Турунцева рассказала о некоторых ошибках организации домашнего пространства, которые могут повлиять на финансовую сторону владельцев жилища. Она отметила, что северная сторона дома имеет сильную связь с денежными потоками.

Турунцева подчеркнула, что неубранная входная часть дома или захламлённая вещами северная сторона может быть причиной финансовых проблем. Она заявила, что по учению Васту (индуистскому знанию об организации жилища), лучше всего если там расположено окно. А если его нет, то не нужно загромождать её ненужными вещами или разводить беспорядок.

"Ещё одна ошибка — грязная и тёмная входная часть жилища. Она тоже является зоной притока благосостояния в дом. Чтобы приходили деньги, коридор, крыльцо должны быть всегда максимально чистыми и светлыми" — сказала специалист в беседе с Москва 24.