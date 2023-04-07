Астролог Татьяна Стрельцова рассказала о главных страхах всех знаков зодиаков. Она отметила, что существуют парные знаки, которые боятся одного и того же.
Стрельцова отметила, Овны и Весы очень нуждаются во внимании и энергетическом питании от человека рядом. Астролог сообщила, что это может говорить о том, что оба знака боятся одиночества. Стрельцы и Близнецы являются очень свободолюбивыми, но избегают изоляции от общества.
Для Козерогов и Раков крайне важно чувствовать стабильность и для них главный страх — остаться без собственного жилья. Девы и Рыбы боятся стать ненужными, поэтому всячески стараются быть полезными для общества. Об этом сообщает Москва 24.
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