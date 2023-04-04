Астролог Любимова: мир на грани пропасти, в апреле-мае 2023 года необходимо обращать внимание на происходящие события

1:36 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Известный астролог Лилия Любимова рассказала корреспонденту Pravda.Ru, чем удивит человечество апрель и май 2023 года. Наступает новая эпоха и теперь важно наблюдать за происходящим, так как в дело вступает планета Плутон, которая перешла в знак Водолея, а происходит это раз в 20 лет.

Стоит отметить, что переход Плутона — это всегда смена эпох. Сама планета символизирует глобальные мировые изменения, с этим ничего нельзя сделать, можно лишь смириться и наблюдать.

"Это очень интересно. Все астрологи сейчас замерли в ожидании. Плутон отвечает за большие энергии. Это символ царя Аида, владыки подземного мира, которому темы смерти близки. Так вот, этот суровый товарищ сменил знак. Поэтому такие переходы оказывают большие влияния на мир в целом", — рассказывает Любимова.

В апреле-мае мир увидит приквел событий, которые произойдут в ближайшие 20 лет. Астролог рекомендует внимательно наблюдать за всеми мелкими и локальными конфликтами. В эти два месяца необходимо быть более мягкими и терпимыми, иначе потрясения будут серьёзными. О начале "работы" Плутона могут говорить судебные реформы в Израиле и недовольства во Франции, отмечает Любимова.

"Сейчас формируется некая закладка в связи с определёнными планетарными циклами того, что будет происходить глобально в масштабе планеты Земля на долгий период времени", — резюмировала астролог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.