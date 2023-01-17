Рудая: благоприятный период для косметических процедур наступит в дни растущей Луны

Астролог Оксана Рудая рассказала, что в дни растущей Луны, которые наступят с 23 по 31 января, лучше всего проводить оздоровительные процедуры, связанных с уходом за лицом, телом и волосами.

"Самое удачное время для наведения красоты — 19-го до обеда (12:00. — Прим. ред.), 24-го после обеда и весь день 27 января", — приводит её слова Москва 24.

Эксперт отметила, что наиболее неблагоприятным периодом для процедур является новолуние. Оно наступит с 20 по 22 января.

"Это время в целом будет неблагоприятным для уходовых процедур. Также неудачными в этом плане станут дообеденные часы 18-го числа", — отметила Рудая.