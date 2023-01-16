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Ирина Гусакова

Астролог Кройцер: "В новолуние лучше заняться домашними делами"

Гороскопы

Предстоящая неделя обещает быть довольно творческой и благоприятной. В её конце нас ожидает новолуние, но даже это событие носит созидательный характер. На этой неделе благоприятно путешествовать и заниматься творчеством. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Астролог Кройцер: "В новолуние лучше заняться домашними делами"

Гороскоп с 17 по 22 января

17.01, вторник

День Марса, Луна в Весах, Луна убывающая

Энергии вторника носят довольно созидательный характер, поэтому прежде всего можно принимать важные решения, а также посвятить время обычной рутине. Этот день таже подходит для посещения спортзала и телесных практик.

18.01, среда

День Меркурия, Луна в Скорпионе, Луна убывающая

Энергии среды носят творческий и лёгкий характер. Сегодня можно заниматься творчеством, танцами и музыкой, вступать в брак. Также сегодня благоприятно путешествовать и просто радоваться жизни.

19.01, четверг

День Юпитера, Луна в Скорпионе, Луна убывающая

В четверг преобладают интенсивные энергии, поэтому не стоит начинать ничего нового. Мы начинаем приближаться к новолунию, постарайтесь сегодня воздержаться от проявления негативных эмоций и не вступайте в конфликты. Вместе с тем время благоприятно для встречи с друзьями.

20.01, пятница

День Венеры, Луна в Стрельце, Луна убывающая

Завтра уже новолуние, поэтому сегодня следует не принимать важных решений, можно избавиться от ненужных вещей или провести интоксикацию организма.

21.01, суббота

День Сатурна, Луна в Стрельце, Новолуние

Суббота — день новолуния. Луна начинает новый цикл, поэтому сегодня лучше всего провести в спокойных домашних делах. Примите расслабляющую ванну, подведите итоги предыдущего периода, поблагодарите и отпустите всё, что уже не служит вашим интересам. Очень хороший день для медитации.

22.01, воскресенье

День Солнца, Луна в Козероге, Луна растущая

В воскресенье энергии носят уже более лёгий характер. Сегодня вы можете составлять планы, заниматься творчеством. садоводством и начинать лечение. День также благоприятен для переездов.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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