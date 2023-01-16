Предстоящая неделя обещает быть довольно творческой и благоприятной. В её конце нас ожидает новолуние, но даже это событие носит созидательный характер. На этой неделе благоприятно путешествовать и заниматься творчеством. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.
17.01, вторник
День Марса, Луна в Весах, Луна убывающая
Энергии вторника носят довольно созидательный характер, поэтому прежде всего можно принимать важные решения, а также посвятить время обычной рутине. Этот день таже подходит для посещения спортзала и телесных практик.
18.01, среда
День Меркурия, Луна в Скорпионе, Луна убывающая
Энергии среды носят творческий и лёгкий характер. Сегодня можно заниматься творчеством, танцами и музыкой, вступать в брак. Также сегодня благоприятно путешествовать и просто радоваться жизни.
19.01, четверг
День Юпитера, Луна в Скорпионе, Луна убывающая
В четверг преобладают интенсивные энергии, поэтому не стоит начинать ничего нового. Мы начинаем приближаться к новолунию, постарайтесь сегодня воздержаться от проявления негативных эмоций и не вступайте в конфликты. Вместе с тем время благоприятно для встречи с друзьями.
20.01, пятница
День Венеры, Луна в Стрельце, Луна убывающая
Завтра уже новолуние, поэтому сегодня следует не принимать важных решений, можно избавиться от ненужных вещей или провести интоксикацию организма.
21.01, суббота
День Сатурна, Луна в Стрельце, Новолуние
Суббота — день новолуния. Луна начинает новый цикл, поэтому сегодня лучше всего провести в спокойных домашних делах. Примите расслабляющую ванну, подведите итоги предыдущего периода, поблагодарите и отпустите всё, что уже не служит вашим интересам. Очень хороший день для медитации.
22.01, воскресенье
День Солнца, Луна в Козероге, Луна растущая
В воскресенье энергии носят уже более лёгий характер. Сегодня вы можете составлять планы, заниматься творчеством. садоводством и начинать лечение. День также благоприятен для переездов.
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