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Ученые объяснили, почему витаминные добавки бесполезны

Здоровье

Канадские ученые пришли к выводу, что большинство популярных витаминных добавок не оказывают влияния на здоровье.

Ученые объяснили, почему витаминные добавки бесполезны. 387390.jpeg

Как говорится в работе медиков из Торонтского университета, обзорный анализ рандомизированных контрольных исследований, опубликованных с 2012 по 2017 год, показал, что кальций, а также витамины С и D, которые являются одними из самых распространенных пищевых добавок, практически не влияет профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сердечного приступа, инсульта или преждевременной смерти.

При этом отмечается, что фолиевая кислота и витамин B в сочетании с этим веществом могут уменьшать сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.

По словам доктора Дэвида Дженкинса, "здоровая диета - лучший способ получить достаточный объем витаминов и минералов. До сих пор никакие исследования по добавкам не показали, что есть что-то лучше натуральных продуктов. 

На днях новостные ленты СМИ расцвели заголовками образца "Синтетические витамины смертельно опасны!". Впору схватиться за голову, ведь в медицинской практике доселе широко применялась именно "синтетика". Неужто эскулапы все это время травили несчастных пациентов, подвергая их жизнь смертельному риску? Что теперь - выбрасывать на помойку миллионы упаковок "вредных" витаминов? Или все же проще выбросить из сознания псевдонаучные бредни?

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Темы польза добавки витамины
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