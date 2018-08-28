Эксперт: рост активности клещей в Сибири не должен пугать москвичей

От клещей мы гадостей не ждем и не получаем. Так специально для "Правды.Ру" прокомментировал ситуацию в стране с укусами клещей руководитель лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов.

Он рассказал, что лето в России было теплым, а эти существа не любят жару. Они в такое время прячутся и не нападают. "Будут ли они нападать осенью — все зависит от погоды. Когда слишком холодно, средняя дневная температура меньше десяти градусов, они начинают впадать в спячку. А если сентябрь будет теплый, значит, и в лес будет ходить приятно, и опасность нападения клещей сохранится".

Далее Александр Платонов прокомментировал "Правде.Ру", каким был уходящий сезон, много ли людей пострадало от клещей. Эксперт "Правды.Ру" пояснил, что однозначной информации нет, так как каждый год много людей не обращаются в медучреждения, а решают проблемы сами. При этом эксперт подчеркнул в интервью "Правде.Ру", что никто в этом году "в колокола не бил", все было тихо.

Ранее "Правда.Ру" писала, что во время похода в лес надо одеваться в закрытую одежду. Если же клещ укусил, то следует вынимать его механически, масло не выманит вредителя. Если клещ был энцефалитный, то следует ожидать повышения температуры. Для клещевых боррелиозов характерно покраснение кожи, размером в пять сантиметров и больше, которое необязательно может быть на месте присасывания клеща.

Также существуют спреи, отпугивающие клещей, которые называют изделием медицинского назначения, они проходят регистрацию, сертификацию. Их нужно брызгать не на себя, а на одежду.

Существует и противоклещевая одежда, например, комбинезон. Такая одежда полезна любителям ходить за грибами, дополнительные манжеты мешают клещу ползти вверх. В качестве меры предосторожности можно проводить самоосмотр и осмотр друг друга.

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