Ученые рассказали, какая посуда способна вызвать рак

Современная антипригарная посуда чрезвычайно удобна в использовании, но подчас небезопасна для нашего здоровья. Дело в том, что при использовании сковородок или кастрюль с поврежденным антипригарным покрытием организм человека подвергается воздействию перфтороктановой кислоты. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на доклад вашингтонского Агентства по охране окружающей среды.

Частицы перфтороктановой кислоты очень токсичны. Их попадание в человеческий организм может способствовать возникновению рака, повышению уровня холестерина и снижению работы иммунной системы.

Исследования на животных также продемонстрировали, что это вещество способствует развитию образований в печени, поджелудочной железе и половых органах. К тому же оно способно вызвать бесплодие.

Как ранее писала "Правда.Ру", онкологические заболевания может вызывать и… многократно прокипяченная вода. Дело в том, что после повторного кипячения структура воды полностью меняется. Из-за испарения раствор воды становится более концентрированным, в нем повышается содержание соли, а с присутствующими в жидкости органическими веществами и минералами вступает в реакцию хлор (в случае если вода хлорированная). С каждым последующим кипячением происходят все новые химические реакции, результатом которых становится появление канцерогенных веществ.

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