Специи и алкоголь могут быть причиной бессонницы

Миллионы людей по всему миру испытывают проблемы со здоровым и полноценным сном. Их мучает бессонница, а если они и засыпают, то могут просыпаться по несколько раз за ночь. Утром же они чувствуют себя усталыми и разбитыми.

Ученые провели исследование и выяснили, с чем это может быть связано. Так, оказалось, что есть целый ряд продуктов, которые могут являться причиной бессонницы.

Мешает процессу засыпания кофеин. Он бодрит организм, указывают исследователи. Эксперты также отметили, что кофеин содержится не только в кофе, но и, например, лекарственных препаратах, газированных напитках и даже чае.

Также, по словам ученых, причиной бессонницы может стать и алкоголь. Специалисты советуют тем, кто имеет проблемы с процессом засыпания, отказаться от алкогольных напитков в вечернее время.

Дискомфорт в ночное время суток, отметили ученые, также могут вызвать специи и кислые продукты.

Есть, оказывается, продукты, что замедляют процесс старения человеческого организма. Бессмертие они, конечно, не подарят, но жизнь определенно продлят, уверяют ученые. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что к таким продуктам относят чай, шоколад, кофе и вино. Однако, несмотря на полезные свойства, с последним специалисты просят быть поосторожнее.

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