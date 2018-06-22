Назван доступный продукт в борьбе против рака

Оливки помогают бороться с раком груди и толстой кишки, доказали испанские ученые из Университета Барселоны. Дело в кислоте, что содержится в кожице плодов, она разрушает зараженные клетки и не дает метастазам распространяться.
Кроме того, оливки богаты витамином Е, который "запускает" выработку кровяных телец, помогает легким и мозгу выполнять свои функции. Также в плодах есть целый комплекс веществ, который нужен, чтобы восполнить нехватку минералов. "Благодарны" за добавление в рацион этого продукта будут и артерии с сосудами: в оливках содержатся ненасыщенные жиры, избавляющие организм от "виновников" атеросклероза — холестериновых бляшек.
Ученые акцентировали внимание на том, что однократное употребление не поможет организму. Если человек хочет уменьшить возможность онкозаболевания, уберечься от болезней сердца и сосудов, то стоит каждый день есть оливки.
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