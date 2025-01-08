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Как постоянный стресс повреждает ДНК мозга и ускоряет старение

Исследование: социальный стресс ускоряет старение, повреждая ДНК и вызывая старение клеток мозга
2:51
Здоровье

Исследование, проведенное учеными Медицинской школы Университета Миннесоты и опубликованное в журнале Nature Aging, установило связь между социальным стрессом и ускоренным старением. Оно показало, что стресс повреждает ДНК и вызывает клеточное старение в мозге, что является одной из ключевых причин старения организма.

Мужчина в состоянии стресса
Фото: flickr.com by CIPHR Connect, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина в состоянии стресса

Основные выводы исследования

Ученые исследовали, как воздействие социальных и психологических стрессоров может ускорять старение и влиять на здоровье, используя доклинические модели. В результате было выявлено, что социальный стресс активирует нейроны в гиппокампе и коре головного мозга, вызывая признаки старения и повреждение ДНК. Эти изменения связаны с ускорением старения организма.

"Это исследование подтверждает, что стрессовые ситуации в социальных условиях могут напрямую способствовать старению," отмечают авторы.

Вдохновение для исследования

"Это исследование вдохновлено многочисленными работами, доказывающими, что жизненные стрессы, социальные факторы и низкий социально-экономический статус негативно влияют на здоровье и старение человека," - говорит доктор философии Алессандро Бартоломуччи, профессор Медицинской школы Университета Миннесоты и старший автор исследования.

Однако, по его словам, выявить причинно-следственные механизмы в человеческом организме крайне сложно.

"Наше исследование — первый шаг к пониманию того, как жизненные стрессы могут влиять на старение," продолжает он. "Мы обнаружили, что социальные стрессоры увеличивают маркеры клеточного старения в мозге и других органах, что, как оказалось, вызвано повреждением ДНК и другими факторами."

Перспективы будущих исследований

Будущие исследования будут сосредоточены на изучении того, как стресс влияет на ряд взаимосвязанных биологических механизмов, называемых "ключевыми признаками старения". Ученые также планируют исследовать, можно ли защитить организм от негативного влияния стресса, воздействуя на эти механизмы.

Источник:

"Chronic social stress induces p16-mediated senescent cell accumulation in mice" by Carey E. Lyons, Jean Pierre Pallais, Seth McGonigle, Rachel P. Mansk, Charles W. Collinge, Matthew J. Yousefzadeh, Darren J. Baker, Patricia R. Schrank, Jesse W. Williams, Laura J. Niedernhofer, Jan M. van Deursen, Maria Razzoli and Alessandro Bartolomucci, 11 ноября 2024 года, Nature Aging.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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