Раскрыт секрет неуязвимости раковых метастаз

Раковые клетки не погибают при попадании в кровоток из-за того, что они отлично перерабатывают поврежденные белки и прочий разнообразный клеточный "мусор".

К такому выводу пришли исследователи из Соединенных Штатов Америки. По их словам, после того, как раковая клетка покидает свой "дом" она тут же начинает с необыкновенной скоростью перерабатывать "мусор" и выводить его во внешнюю среду.

Но американские ученые поняли, как это можно остановить. Они нашли способ отключить лизосомы, окружённые мембраной клеточные органоиды, главные по сжиганию "мусора" в клетках, и метастазы перестали расти.

Исследователи по всему миру уверены, что иммунитет организма сам отлично справляется со сдерживанием первичных опухолей. Когда же клетки приобретают самостоятельность и возникают метастазы, человеческий организм по каким-то причинам просто-напросто не замечает их и не может подавить раковые клетки. Согласно статистике, подавляющее большинство смертей раковых больных приходится именно на метастазы - это причина смерти 90 % пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Великобритании разработали особую таблетку, не позволяющую раковым клеткам восстанавливаться. Препарат делает опухоли куда более чувствительными к химиотерапии.

Фото: Fotodom. ru

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