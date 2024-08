Как холодный кофе провоцирует лишний вес и кариес

Нутрициолог рассказала о рисках употребления холодного кофе

Нутрициолог Людмила Никитюк предупредила о потенциальных рисках употребления холодного кофе. Она отметила, что напитки с температурой ниже 12 градусов могут вызвать спазмы сосудов, замедляя пищеварение, что чревато запорами и дисбактериозом.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, PDM

Эксперт рекомендует пить стакан теплой воды после холодного кофе, чтобы минимизировать негативные эффекты. Людмила также указала на риски для зубов: холод и лед вызывают микротрещины, способствуя развитию кариеса.

По составу холодный кофе часто напоминает калорийный десерт, включающий сливки, сиропы и сахар, что может привести к скачкам сахара в крови и повышению аппетита, увеличивая вероятность переедания и набора веса.

