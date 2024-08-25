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Как холодный кофе провоцирует лишний вес и кариес

Нутрициолог рассказала о рисках употребления холодного кофе
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Здоровье

Нутрициолог Людмила Никитюк предупредила о потенциальных рисках употребления холодного кофе. Она отметила, что напитки с температурой ниже 12 градусов могут вызвать спазмы сосудов, замедляя пищеварение, что чревато запорами и дисбактериозом.

Нутрициолог рассказала о рисках употребления холодного кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, PDM

Эксперт рекомендует пить стакан теплой воды после холодного кофе, чтобы минимизировать негативные эффекты. Людмила также указала на риски для зубов: холод и лед вызывают микротрещины, способствуя развитию кариеса.

По составу холодный кофе часто напоминает калорийный десерт, включающий сливки, сиропы и сахар, что может привести к скачкам сахара в крови и повышению аппетита, увеличивая вероятность переедания и набора веса.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста. == Литература == Lockhart, E. E. The Soluble Solids in Beverage Coffee as an Index to Cup Quality : [англ.] / Pan American Coffee Bureau, National Coffee Association of U.S.A.. — Coffee Brewing Institute, 1957. — No. 27. — 13 с. Кановская М. Б. Кофе. — М.: АСТ, 2007. — 94 с. Пучеров Н. Н. Всё о кофе. — 3-е изд., стереот. — К.: Наукова думка, 1988. — 104 с. Плужников И. И. Чашка кофе. — М.: Пищевая промышленность, 1967. — 95 с. Kahve Sözcüğünün Etimolojisi ve Arap Literatüründeki Yansımaları / E. Ayyıldız // International Anatolian Conference on Coffee & Cocoa : Full Text Book : [тур.] : [арх. 19 августа 2021] / Sinem Karakundakoglu (ed.). — Malatya : IKSAD Global Publishing House, 2021. — P. 61–68.

Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке). Зубы предназначены для захвата, удержания и пережёвывания пищи, кроме того у хищников они используются ещё и для её разрывания, а у некоторых животных (слоны, моржи и другие) имеются особые зубы — бивни, которые используются в качестве орудия для добывания пищи, а также в качестве оружия для защиты или нападения. == Литература == Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М. : Сов. энциклопедия, 1986. — С. 219. — 831 с. — 100 000 экз. Зайцев А. В., Артемьев А. В. Одонтологические органы в истории позвоночных. — Полтава: Дивосвіт, ИЦ «Археология», 2006. — 108 с.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Жолудева Галина
Проводит диагностику и лечение зубо-челюстных деформаций, исправление неправильного прикуса при помощи съёмных и несъемных ортодонтических аппаратов, устанавливает брекеты и пластины
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