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Что случилось с Микки Рурком? Фото, которые обсуждает весь интернет

1:47
Шоу-бизнес

72-летний актёр Микки Рурк, прославившийся ролями в культовых фильмах "9 &frac12 недель" и "Рестлер", вновь оказался в центре внимания — но на этот раз не из-за новой роли. Его свежие фотографии, появившиеся в сети, вызвали настоящий ажиотаж. Пользователи с трудом узнавали в человеке на снимках того самого секс-символа 80-х.

Микки Рурк
Фото: commons.wikimedia.org by Premier.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Микки Рурк

Рурк появился на публике в Лос-Анджелесе, и сразу стал объектом обсуждений. Причина — его кардинально изменившаяся внешность. Поклонники и журналисты отметили: актёра практически невозможно узнать. Лицо выглядит сильно изменённым, черты будто "стерлись".

Многие приписывают это последствиям многочисленных пластических операций, которые Рурк не скрывает. Актёр не раз признавался, что обращался к хирургам после того, как его лицо пострадало во время боксерской карьеры. Он говорил, что операции были необходимостью, но не все из них прошли удачно.

"У меня было пять операций на носу и ещё одна на разбитой скуле. Я ходил к плохому врачу, который всё только испортил", — делился актёр в одном из интервью.

Фанаты в соцсетях не сдерживали эмоций. Кто-то высказывал поддержку, напоминая о заслугах актёра и его праве распоряжаться своим телом. Но были и те, кто недоумевал: почему человек, обладающий такой природной харизмой, пошёл на столь радикальные изменения.

Тем временем сам Рурк, судя по всему, чувствует себя вполне комфортно и продолжает жить на своих условиях. Он остаётся активным в публичной жизни, появляется на мероприятиях и поддерживает контакт с фанатами.

Уточнения

Ми́кки Рурк (англ. Mickey Rourke; настоящее имя — Фи́липп Андре Рурк-младший; род. 16 сентября 1952, Скенектади, штат Нью-Йорк, США) — американский актёр и сценарист, профессиональный боксёр.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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