Джастин Бибер лайкнул фото Селены Гомес — фанаты в шоке

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Интернет буквально взорвался после того, как пользователи заметили: Джастин Бибер поставил лайк под новой фотографией Селены Гомес в Instagram. Да, вы не ослышались — спустя годы после расставания и множества драм, поп-звезда внезапно проявил активность на странице своей бывшей.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Janecki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Джастин Бибер

Снимок, который набрал миллионы лайков и сотни тысяч комментариев, показывает Селену в расслабленной обстановке — на ней минимальный макияж, улыбка и простая одежда. Фото мгновенно стало вирусным, но особенно внимательные фанаты заметили нечто большее.

"Он что, серьёзно лайкнул её фото? Это 2012-й снова?", — пишет один из пользователей соцсетей.

Поклонники пары, которые до сих пор с ностальгией вспоминают времена Jelena (так в интернете называют Джастина и Селену), начали строить теории: от "он просто случайно нажал" до "возможно, они возобновляют общение?".

Стоит отметить, что ни Джастин, ни Селена пока никак не прокомментировали эту ситуацию. Но, зная, как быстро распространяются подобные знаки в интернете, скорее всего, этот лайк ещё долго будет темой для обсуждения среди фанатов.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.



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