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Сцепление не прощает ошибок: одна привычка разрушает всю механику

1:38
Авто

Механическая коробка передач хоть и встречается всё реже, но по-прежнему остаётся выбором для многих водителей. Однако ресурс сцепления на "механике" напрямую зависит от того, насколько правильно водитель использует этот узел. И, увы, не каждый это делает грамотно.

мкпп
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мкпп

Самая частая ошибка - держать ногу на педали сцепления даже тогда, когда оно не выжато. Кажется, будто ничего страшного не происходит, но на деле даже лёгкое нажатие вызывает частичное включение механизма, из-за чего диски сцепления проскальзывают и изнашиваются в разы быстрее. Эта вредная привычка сокращает ресурс агрегата, а ремонт стоит недёшево.

Резкие старты с пробуксовкой - ещё одна беда. Особенно это любят начинающие водители, которым хочется быстрее вырваться с перекрёстка. В такие моменты нагрузка на сцепление максимальная, начинается перегрев, и как результат — преждевременный износ.

А вот при замедлении автомобиля сцепление и вовсе часто используют не к месту. Например, водители любят выжимать его при каждом снижении скорости, хотя можно и нужно пользоваться двигателем для торможения. Разъединяя мотор с коробкой передач, водитель полностью передаёт тормозную нагрузку на тормоза и даёт сцеплению лишнюю работу.

Чтобы сцепление служило дольше, стоит просто помнить о простых вещах: держать ногу подальше от педали, трогаться плавно и не злоупотреблять выжимом при торможении. Эти советы сэкономят не только деньги, но и нервы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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