Кормите крыжовник с умом: 5 этапов, и ягоды не узнать

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хочется, чтобы крыжовник был как с картинки — с крупными, сладкими ягодами, которые соседи разглядывают через забор? Тогда не стоит ограничиваться одной-двумя подкормками. В первый год после посадки кусту нужно пять приёмов пищи, и каждый из них — особенный.

Фото: szarada.net by Przemek P, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Подкормка №1: картофельные очистки и зола

С этого начинается весь успех. В ведро кипятка бросьте литровую банку картофельных очисток, укутайте и дождитесь, пока остынет до 50 °C. Потом добавьте стакан золы — и готово. Полученный "бульон" заливают под куст в начале апреля, как только начнут просыпаться почки. Это зарядит крыжовник с самого старта.

Подкормка №2: трава и навоз

Как только зелень набрала силу, крыжовник просит следующую порцию — настой травы с навозом. Это даёт энергию для роста и наращивания зелёной массы.

Подкормка №3: травяной настой в момент завязи

Ягоды только завязываются? Повторите травяную подкормку. В этот момент она особенно важна — отвечает за вкус и размер будущих плодов.

Подкормка №4: после сбора урожая — биогумус

Куст отдал вам ягоды — пора поблагодарить. Один стакан биогумуса на ведро воды, настоять сутки и полить под корень. Эта подкормка восстанавливает силы растения после плодоношения.

Подкормка №5: компост осенью

Последний штрих — осенью, в октябре. Насыпьте два ведра компоста под куст. Это поможет крыжовнику хорошо перезимовать и заложить урожай на следующий год.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

