Не подпустит чужого: лучшие породы собак для охраны территории

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — это не только преданные друзья, но и надёжные защитники. Если вы задумываетесь о сторожевом питомце, стоит обратить внимание на породы, способные не просто лаять, а принимать решения и действовать в нужный момент. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал лучших четвероногих охранников.

Фото: flickr.com by вим Харвиг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бельгийская овчарка

Эти собаки умеют думать

Лидеры по охране — среднеазиатская и кавказская овчарки. Эти породы ценят за их независимость, силу и способность к самостоятельному принятию решений как в присутствии хозяина, так и без него. Такая особенность делает их настоящими стражами территории.

Но именно по этой причине с ними не стоит шутить. Без дрессировки мощный охранник может стать причиной конфуза — или даже беды.

Обязательное обучение

Чтобы собака действительно защищала, а не пугала соседей, она должна пройти серьёзную подготовку. Важно развивать:

базовое послушание;

настороженность к чужим;

уверенность в действиях без агрессии.

Не обучать самим

Голубев подчёркивает: заниматься дрессировкой должны только профессиональные кинологи. Эти собаки упрямы, сильны и при неправильной социализации могут стать неконтролируемыми. Только грамотный подход сделает из них не угрозу, а защитника.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

