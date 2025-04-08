Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсии в 2026 году пересчитают дважды — вот что это даст на деле
Финал Белого лотоса взорвал рейтинги: 6,2 млн зрителей узнали тайну сезона
Он прыгал с крыш и разбивал сердца: легенде боевиков Джеки Чану — 70 лет
Верник-младший нарушил молчание: актёр признался, почему съёмки с отцом были для него табу
Не выбрасывайте лавровый лист! Вот как он поможет вам в борьбе с плесенью
Вдова Юдашкина раскрыла, как Пугачёва преодолела трудности ради прощания с кутюрье
Джастин Бибер лайкнул фото Селены Гомес — фанаты в шоке
Что случилось с Микки Рурком? Фото, которые обсуждает весь интернет
День ног дома: 10 упражнений, которые прокачают ноги без тренажёров

Не подпустит чужого: лучшие породы собак для охраны территории

1:25
Зоосфера

Собаки — это не только преданные друзья, но и надёжные защитники. Если вы задумываетесь о сторожевом питомце, стоит обратить внимание на породы, способные не просто лаять, а принимать решения и действовать в нужный момент. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал лучших четвероногих охранников.

Бельгийская овчарка
Фото: flickr.com by вим Харвиг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бельгийская овчарка

Эти собаки умеют думать

Лидеры по охране — среднеазиатская и кавказская овчарки. Эти породы ценят за их независимость, силу и способность к самостоятельному принятию решений как в присутствии хозяина, так и без него. Такая особенность делает их настоящими стражами территории.

Но именно по этой причине с ними не стоит шутить. Без дрессировки мощный охранник может стать причиной конфуза — или даже беды.

Обязательное обучение

Чтобы собака действительно защищала, а не пугала соседей, она должна пройти серьёзную подготовку. Важно развивать:

  • базовое послушание;

  • настороженность к чужим;

  • уверенность в действиях без агрессии.

Не обучать самим

Голубев подчёркивает: заниматься дрессировкой должны только профессиональные кинологи. Эти собаки упрямы, сильны и при неправильной социализации могут стать неконтролируемыми. Только грамотный подход сделает из них не угрозу, а защитника.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Наука и техника
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми Аудио 
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу
Домашние животные
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Между Трампом и Нетаньяху выявились разногласия. Война с Ираном США не нужна Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер Сухой Суперджет с двигателями ПД-8 достиг максимальной высоты — 11 300 метров и скорости 0,78 Маха Дмитрий Плотников
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Последние материалы
Верник-младший нарушил молчание: актёр признался, почему съёмки с отцом были для него табу
Вдова Юдашкина раскрыла, как Пугачёва преодолела трудности ради прощания с кутюрье
Джастин Бибер лайкнул фото Селены Гомес — фанаты в шоке
Не подпустит чужого: лучшие породы собак для охраны территории
Что случилось с Микки Рурком? Фото, которые обсуждает весь интернет
День ног дома: 10 упражнений, которые прокачают ноги без тренажёров
Ты зазналась!: Навка раскрыла, почему подруги и мама на неё обижаются
Как в колхозе: метод посадки лука, который экономит часы
Кормите крыжовник с умом: 5 этапов, и ягоды не узнать
Пошлины Трампа ударили по импорту, но болгары нашли лазейку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.