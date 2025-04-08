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Как в колхозе: метод посадки лука, который экономит часы

1:22
Садоводство

Те, кто хоть раз сажал лук-севок вручную, знают, насколько это утомительно. Особенно если грядка длинная, а спина давно просит пощады. Но есть способ, который не только облегчает процесс, но и экономит кучу времени. Причём всё гениальное — просто.

Лук-севок
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain
Лук-севок

Метод с намёком на колхозную классику

Когда-то на полях севок заделывали с помощью специальных сеялок. Современные дачники взяли эту идею на вооружение и адаптировали под ручной труд.

Что понадобится:

  • тяпка,

  • лейка,

  • лук-севок.

Что делать:

  1. Сначала с помощью тяпки делаем на грядке продольные борозды.

  2. Затем щедро проливаем их водой — грунт должен быть влажным.

  3. И вот главный момент: луковицы просто бросаются в борозды с шагом около 10 см. Наклоняться к каждой больше не надо!

  4. После этого той же тяпкой засыпаем посев землёй с краёв борозды.

  5. В завершение слегка прижимаем почву — для лучшего контакта севка с влагой.

Почему этот способ удобнее

Он позволяет сажать лук стоя или в полусогнутом положении, без постоянных наклонов. К тому же сразу обрабатываются целые ряды, а не отдельные лунки, как при классической посадке. Уходит меньше времени, а результат — тот же, если не лучше.

Уточнения

Сорт лука «Мя́чковский 300» — агрономический бренд Непецинской земли. Отличается сладким вкусом, пряным ароматом, высокой урожайностью, лежкостью и внешним видом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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