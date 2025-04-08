Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Верник-младший нарушил молчание: актёр признался, почему съёмки с отцом были для него табу
Вдова Юдашкина раскрыла, как Пугачёва преодолела трудности ради прощания с кутюрье
Джастин Бибер лайкнул фото Селены Гомес — фанаты в шоке
Не подпустит чужого: лучшие породы собак для охраны территории
Что случилось с Микки Рурком? Фото, которые обсуждает весь интернет
День ног дома: 10 упражнений, которые прокачают ноги без тренажёров
Как в колхозе: метод посадки лука, который экономит часы
Кормите крыжовник с умом: 5 этапов, и ягоды не узнать
Пошлины Трампа ударили по импорту, но болгары нашли лазейку

Ты зазналась!: Навка раскрыла, почему подруги и мама на неё обижаются

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, почему на неё могут обидеться подруги и даже родная мать. При этом она заверила, что не зазналась из-за добившихся успехов.

Татьяна Навка
Фото: youtube.com by канал KOMPAN PAVEL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Навка

Навка подчеркнула, что ощущает себя "обычным человеком", посвятившим жизнь любимому делу, несмотря на статус легенды фигурного катания. Спортсменка призналась, что, хотя и осознает свои достижения, не позволяет себе "забронзоветь": "Прожив триумф, иду дальше".

При этом она стала строже оценивать не только себя, но и окружение: "Не терплю халтуры и подлости. Работа должна быть с душой". Отвечая на вопрос о возможной заносчивости, Навка вспомнила диалог с подругой, упрекнувшей её в недоступности.

"Она сказала: "Ты зазналась!". Оказалось, обижалась, что я не беру трубку. Но дело не в высокомерии — времени катастрофически не хватает даже на звонки маме", — пояснила фигуристка в интервью WomanHit.

Спортсменка также отметила, что воспринимает критику как повод для рефлексии, но не позволяет ей влиять на самооценку.

Ранее Робби Уильямс рассказал, чем для него обернулось похудение.

Уточнения

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Еда и рецепты
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке Аудио 
Двигатель с ладонь: американцы создали мотор, который можно унести в кармане
Авто
Двигатель с ладонь: американцы создали мотор, который можно унести в кармане Аудио 
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы
Авто
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Между Трампом и Нетаньяху выявились разногласия. Война с Ираном США не нужна Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер Сухой Суперджет с двигателями ПД-8 достиг максимальной высоты — 11 300 метров и скорости 0,78 Маха Дмитрий Плотников
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Последние материалы
Верник-младший нарушил молчание: актёр признался, почему съёмки с отцом были для него табу
Вдова Юдашкина раскрыла, как Пугачёва преодолела трудности ради прощания с кутюрье
Джастин Бибер лайкнул фото Селены Гомес — фанаты в шоке
Не подпустит чужого: лучшие породы собак для охраны территории
Что случилось с Микки Рурком? Фото, которые обсуждает весь интернет
День ног дома: 10 упражнений, которые прокачают ноги без тренажёров
Ты зазналась!: Навка раскрыла, почему подруги и мама на неё обижаются
Как в колхозе: метод посадки лука, который экономит часы
Кормите крыжовник с умом: 5 этапов, и ягоды не узнать
Пошлины Трампа ударили по импорту, но болгары нашли лазейку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.