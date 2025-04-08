Ты зазналась!: Навка раскрыла, почему подруги и мама на неё обижаются

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, почему на неё могут обидеться подруги и даже родная мать. При этом она заверила, что не зазналась из-за добившихся успехов.

Фото: youtube.com by канал KOMPAN PAVEL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Навка

Навка подчеркнула, что ощущает себя "обычным человеком", посвятившим жизнь любимому делу, несмотря на статус легенды фигурного катания. Спортсменка призналась, что, хотя и осознает свои достижения, не позволяет себе "забронзоветь": "Прожив триумф, иду дальше".

При этом она стала строже оценивать не только себя, но и окружение: "Не терплю халтуры и подлости. Работа должна быть с душой". Отвечая на вопрос о возможной заносчивости, Навка вспомнила диалог с подругой, упрекнувшей её в недоступности.

"Она сказала: "Ты зазналась!". Оказалось, обижалась, что я не беру трубку. Но дело не в высокомерии — времени катастрофически не хватает даже на звонки маме", — пояснила фигуристка в интервью WomanHit.

Спортсменка также отметила, что воспринимает критику как повод для рефлексии, но не позволяет ей влиять на самооценку.

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Уточнения

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).



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